Jerí anuncia adquisición de armas, chalecos y vehículos tácticos para la PNP

El presidente interino, José Jerí, anunció que el Gobierno viene implementando nuevas capacidades logísticas para la Policía Nacional del Perú (PNP), incluyendo la adquisición de un nuevo paquete de armas, chalecos y vehículos de naturaleza táctica.

Durante una entrevista con el diario El Comercio, el mandatario reconoció que la institución policial no cuenta con el apoyo logístico necesario para hacer frente a la delincuencia y opera con equipamiento obsoleto.

"Tenemos una Policía que tiene revólveres antiguos, pistolas antiguas y que estamos recién en proceso de actualizar y darles más elementos", aclaró Jerí, aunque destacó el esfuerzo de los agentes por enfrentar la criminalidad con las herramientas disponibles, enfatizó la urgencia de modernizar su equipamiento.

Coordinación con el Mininter

El titular del Ejecutivo precisó que este refuerzo logístico se coordina con el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, con el objetivo de garantizar mejores resultados operativos. "A nivel logístico es importante que tengan todas las condiciones. Armas, chalecos que ya hay un primer paquete, vehículos de naturaleza táctica...", indicó el presidente.

Sin embargo, Jerí evitó dar mayores detalles sobre las especificaciones, cantidades o el cronograma de entrega del nuevo paquete, señalando únicamente que el proceso de compra se encuentra en marcha.