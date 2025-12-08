Hermana de Pedro Castillo recibe sueldo de S/4 mil del Estado, pero participa en protestas en horario laboral

Irma Castillo, hermana del expresidente Pedro Castillo, percibe un salario mensual de S/4 mil como coordinadora administrativa de confianza en la Municipalidad de Lurigancho-Chosica, pero no se presenta a su puesto de trabajo.

De acuerdo a un reportaje del programa Cuarto Poder, dedica su jornada laboral a participar en actividades políticas y a la defensa de su hermano, quien se encuentra recluido tras ser condenado por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

Declara desde penal y no la encuentran en trabajo

El dominical documentó que en pleno horario laboral el pasado 27 de noviembre, Irma Castillo ofrecía declaraciones a la prensa frente al penal de Barbadillo, ubicado a más de 30 kilómetros de su oficina.

Al acudir a su lugar de trabajo, no la encontraron y ningún funcionario confirmó su presencia, señalando algunos que, aunque supuestamente trabaja "en campo", nadie la ha reconocido en esos puntos.

Vínculo político y requisitos del cargo

La municipalidad confirmó que Irma Castillo figura en la planilla, pero no tiene antecedentes como proveedora ni como empleada estatal en la entidad. El cargo que ocupa requería experiencia en contabilidad pública; si bien ella tiene título de contadora, no está habilitada por el Colegio de Contadores. El alcalde de Lurigancho-Chosica, Oswaldo Vargas, es militante de Juntos por el Perú, el mismo partido al que pertenece Pedro Castillo.

Cabe resaltar, que Irma Castillo fue fotografiada en actividades políticas frente al penal de Barbadillo los días 14, 18 y 27 de noviembre durante su horario laboral. Otras figuras cercanas al partido, como la candidata a la vicepresidencia Analí Márquez Huanca, también aparecen con órdenes de servicio en la municipalidad sin una explicación clara sobre sus labores.