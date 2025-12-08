Marco Rubio aceptó invitación para visitar el Perú por bicentenario bilateral

El canciller Hugo de Zela confirmó que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, realizará una visita oficial al Perú como parte de las actividades que conmemoran los 200 años de relaciones diplomáticas entre ambos países. Aunque la fecha exacta aún no ha sido definida, el funcionario peruano aseguró que el encuentro se concretará pronto, tras la aceptación formal de la invitación cursada por Torre Tagle.

Relaciones Perú–Estados Unidos: visita en el marco del bicentenario

De Zela destacó que este anuncio se dio luego de su reunión en Washington con Rubio, tras su presentación ante la Comisión Permanente de la OEA. Según el canciller, la conversación con el secretario de Estado del gobierno de Donald Trump permitió reafirmar la cercanía entre ambas naciones y revisar áreas de trabajo conjunto, especialmente en la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones delictivas.

El ministro de Relaciones Exteriores remarcó que la relación bilateral atraviesa “un excelente momento” y que existe coincidencia en objetivos específicos que permitirán fortalecer la cooperación. Señaló, además, que ambos gobiernos han expresado la voluntad de mantener una coordinación estrecha en los ámbitos mencionados.

Las celebraciones por el bicentenario de los vínculos diplomáticos comenzaron oficialmente el 2 de mayo de este año, según un comunicado difundido en conjunto por la Cancillería peruana y la Embajada de Estados Unidos. El mensaje recordó que la correspondencia firmada en 1826 por el entonces presidente estadounidense John Quincy Adams marcó el inicio de una relación que, dos siglos después, se mantiene activa y estratégica para ambos países.