Hace 2 horas

Elecciones 2026: así quedaron las listas presidenciales tras las primarias partidarias

Los partidos y alianzas concluyeron sus procesos internos y ahora tienen hasta el 23 de diciembre para presentar sus listas completas ante el JEE.

Las organizaciones políticas del país concluyeron este domingo sus elecciones internas bajo la modalidad de delegados, en un proceso supervisado por la ONPE y que contó con 1 206 representantes habilitados para votar en 77 mesas instaladas en 30 distritos. Con ello, se definieron a los postulantes a la Presidencia de la República, al Congreso y al Parlamento Andino, en una jornada que marca el inicio de la carrera oficial rumbo a las elecciones generales del 2026. El JNE tiene como fecha límite el 15 de diciembre para proclamar los resultados, mientras que las agrupaciones deberán completar y presentar sus listas ante el JEE hasta el 23 de diciembre.

Este mecanismo de votación interna se aplicó en 34 partidos y tres alianzas electorales, mientras que Renovación Popular y el Apra realizaron previamente sus elecciones con la modalidad de “un militante, un voto”. Figuras como Keiko Fujimori, César Acuña, Vladimir Cerrón y George Forsyth destacan entre los candidatos elegidos en estos comicios internos, en cumplimiento de la Ley de Organizaciones Políticas, que exige alcanzar al menos el 10 % de los votos válidos de los delegados para continuar en la contienda.

Candidatos presidenciales definidos en las primarias

La jornada interna permitió confirmar a los aspirantes de cada agrupación política. A continuación, la lista de organizaciones y sus candidatos definidos vía delegados y afiliados:

Partidos y sus candidatos

  • Fe en el Perú: Álvaro Paz de la Barra

  • Patriótico del Perú: Herbert Caller

  • Sí Creo: Carlos Espá

  • Un Camino Diferente: Rosario Fernández

  • Primero la Gente: Marisol Pérez Tello

  • Alianza para el Progreso: César Acuña

  • Cívico Obras: Ricardo Belmont

  • Trabajadores y Emprendedores: Napoleón Becerra

  • Partido Morado: Mesías Guevara

  • Demócrata Verde: Alex Gonzáles

  • Fuerza Popular: Keiko Fujimori

  • Avanza País: José Williams

  • Partido del Buen Gobierno: Jorge Nieto

  • Demócrata Unido Perú: Charlie Carrasco

  • Democrático Federal: Armando Massé

  • Cooperación Popular: Yonhy Lescano

  • Integridad Democrática: Wolfgang Grozo

  • Perú Moderno: Carlos Jaico

  • Ahora Nación: Alfonso López-Chau

  • Juntos por el Perú: Roberto Sánchez

  • Libertad Popular: Rafael Belaunde

  • Somos Perú: George Forsyth

  • Frente de la Esperanza 2021: Fernando Olivera

  • País para Todos: Carlos Álvarez

  • Perú Libre: Vladimir Cerrón

  • Perú Acción: Francisco Diez Canseco

  • Perú Primero: Mario Vizcarra

  • Principio: Walter Chirinos

  • Podemos Perú: José Luna Gálvez

  • Acción Popular: Alfredo Barnechea

  • Salvemos al Perú: Antonio Ortiz / Mariano González (aún pendiente de definición)

  • Progresemos: Paul Davis Jaimes Blanco

  • PRIN: Walter Chirinos Purizaga

  • Renovación Popular (vía afiliados): Rafael López Aliaga

  • Partido Aprista Peruano (vía afiliados): Enrique Valderrama

Alianzas electorales y postulantes presidenciales

Las tres alianzas nacionales también proclamaron a sus representantes para la contienda de 2026:

Alianzas y sus candidatos

  • Fuerza y Libertad: Fiorella Molinelli

  • Venceremos: Ronald Atencio

  • Unidad Nacional: Roberto Chiabra

