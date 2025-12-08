Elecciones 2026: así quedaron las listas presidenciales tras las primarias partidarias

Las organizaciones políticas del país concluyeron este domingo sus elecciones internas bajo la modalidad de delegados, en un proceso supervisado por la ONPE y que contó con 1 206 representantes habilitados para votar en 77 mesas instaladas en 30 distritos. Con ello, se definieron a los postulantes a la Presidencia de la República, al Congreso y al Parlamento Andino, en una jornada que marca el inicio de la carrera oficial rumbo a las elecciones generales del 2026. El JNE tiene como fecha límite el 15 de diciembre para proclamar los resultados, mientras que las agrupaciones deberán completar y presentar sus listas ante el JEE hasta el 23 de diciembre.

Este mecanismo de votación interna se aplicó en 34 partidos y tres alianzas electorales, mientras que Renovación Popular y el Apra realizaron previamente sus elecciones con la modalidad de “un militante, un voto”. Figuras como Keiko Fujimori, César Acuña, Vladimir Cerrón y George Forsyth destacan entre los candidatos elegidos en estos comicios internos, en cumplimiento de la Ley de Organizaciones Políticas, que exige alcanzar al menos el 10 % de los votos válidos de los delegados para continuar en la contienda.

Candidatos presidenciales definidos en las primarias

La jornada interna permitió confirmar a los aspirantes de cada agrupación política. A continuación, la lista de organizaciones y sus candidatos definidos vía delegados y afiliados:

Partidos y sus candidatos

Fe en el Perú: Álvaro Paz de la Barra

Patriótico del Perú: Herbert Caller

Sí Creo: Carlos Espá

Un Camino Diferente: Rosario Fernández

Primero la Gente: Marisol Pérez Tello

Alianza para el Progreso: César Acuña

Cívico Obras: Ricardo Belmont

Trabajadores y Emprendedores: Napoleón Becerra

Partido Morado: Mesías Guevara

Demócrata Verde: Alex Gonzáles

Fuerza Popular: Keiko Fujimori

Avanza País: José Williams

Partido del Buen Gobierno: Jorge Nieto

Demócrata Unido Perú: Charlie Carrasco

Democrático Federal: Armando Massé

Cooperación Popular: Yonhy Lescano

Integridad Democrática: Wolfgang Grozo

Perú Moderno: Carlos Jaico

Ahora Nación: Alfonso López-Chau

Juntos por el Perú: Roberto Sánchez

Libertad Popular: Rafael Belaunde

Somos Perú: George Forsyth

Frente de la Esperanza 2021: Fernando Olivera

País para Todos: Carlos Álvarez

Perú Libre: Vladimir Cerrón

Perú Acción: Francisco Diez Canseco

Perú Primero: Mario Vizcarra

Principio: Walter Chirinos

Podemos Perú: José Luna Gálvez

Acción Popular: Alfredo Barnechea

Salvemos al Perú: Antonio Ortiz / Mariano González (aún pendiente de definición)

Progresemos: Paul Davis Jaimes Blanco

PRIN: Walter Chirinos Purizaga

Renovación Popular (vía afiliados): Rafael López Aliaga

Partido Aprista Peruano (vía afiliados): Enrique Valderrama

Alianzas electorales y postulantes presidenciales

Las tres alianzas nacionales también proclamaron a sus representantes para la contienda de 2026:

Alianzas y sus candidatos