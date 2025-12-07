Canciller Hugo de Zela confirma visita al Perú del secretario de Estado de EE.UU. Marco Rubio

El jefe de la diplomacia peruana anunció que Rubio aceptó su invitación para viajar al país en 2026, en el marco de los 200 años de relaciones bilaterales.

El canciller Hugo de Zela confirmó que Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, visitará el Perú el próximo año. El anuncio fue realizado en una entrevista con el diario El Comercio, publicada este domingo, en la que detalló que la invitación fue planteada durante su reciente encuentro con el alto funcionario norteamericano en Washington D. C.

Como se recuerda, el viernes pasado De Zela se reunió con Rubio, acompañado por el embajador peruano en Estados Unidos, Alfredo Ferrero. Durante la cita abordaron el compromiso bilateral en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, considerada por ambos gobiernos como la principal amenaza para la región. El titular de Torre Tagle calificó la reunión como “particularmente positiva”.

“Ha sido una conversación en la cual hemos reconfirmado que el Perú es un aliado muy cercano de los Estados Unidos. Compartimos objetivos específicos en la lucha contra el narcotráfico y las bandas criminales, y hemos acordado trabajar de manera muy coordinada”, señaló el canciller. En la cita también se discutió la ampliación de la relación económica y comercial, así como nuevas oportunidades de inversión para empresas estadounidenses en el territorio peruano.

Fue en ese contexto que De Zela invitó formalmente a Rubio a visitar el Perú como parte de las actividades por los 200 años de relaciones diplomáticas entre ambas naciones. El secretario de Estado aceptó la propuesta, y según el canciller, su arribo ocurrirá en una fecha “no muy lejana” del próximo año.

COOPERACIÓN EN SEGURIDAD

Como muestra del compromiso de cooperación en materia de seguridad, De Zela anunció también que una delegación de alto nivel de expertos estadounidenses llegará a Lima la próxima semana. El grupo asesorará al Gobierno peruano y sostendrá reuniones con autoridades locales para definir estrategias conjuntas contra la delincuencia organizada.

Finalmente, al ser consultado por la presencia de embarcaciones militares estadounidenses en el mar Caribe, frente a Venezuela, el canciller reiteró la posición del Perú respecto a la crisis en ese país. Señaló que el gobierno legítimo reconocido por el Perú es el de Edmundo González y que Nicolás Maduro, a quien calificó como dictador, debe dejar el poder. “Además, está claro que desde Venezuela se protege una red de narcotráfico”, afirmó.