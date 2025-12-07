Vocero de Ahora Nación: Listas de precandidatos a senadores debían pagar S/80 por gastos administrativos

En entrevista con RPP, Carlo Magno Salcedo, vocero del partido político Ahora Nación, reconoció que la agrupación estableció pagos para inscribir las listas de precandidatos a senadores, en el marco de las Elecciones Generales 2026, aseguró que los fondos eran para gastos administrativos.

"Para el caso de nuestras elecciones, se establecieron algunos costos, derechos que debían pagar las listas. Sí es verdad que se estableció un monto de 80 mil soles como derecho para el Senado para toda la lista, que es una lista que está integrada por 30 candidatos o precandidatos", indicó.

NOS AUTOFINANCIAMOS

"Somos un partido que no recibe financiamiento público, a diferencia de otros partidos. Tampoco recibimos financiamiento de grupos de poder, de ningún tipo de empresa, ni nada. Entonces, de alguna manera, nos autofinanciamos con los aportes de nuestra propia militancia", aseveró.

Asimismo, el representante del partido fundado por Alfonso López Chau, exrector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), señaló que los cobros "eran para el Senado", y que la inscripción de las listas de diputados tenía otro valor, pero "para la fórmula presidencial, no había ninguna tasa".