Militantes de Acción Popular denuncian presunto fraude en proceso de selección de delegados

Durante la jornada de elecciones primarias del Partido Acción Popular, un grupo de militantes se congregó en los exteriores del colegio Mariano Melgar, en Breña, para denunciar un presunto fraude en el proceso de selección de delegados.

En diálogo con canal N, Ian Guimaray, precandidato por Lima 9, acusó directamente a Cinthia Pajuelo, expresidenta del Comité Nacional Electoral del partido, de haber modificado la lista de delegados electos sin el respaldo de las actas oficiales.

Según Guimaray, el cambio afectaría a 28 delegados a nivel nacional, cuya inscripción no corresponde a los resultados proclamados por las bases en los comicios del 30 de noviembre. El precandidato detalló que incluso se registró un delegado en Madre de Dios, pese a que en esa región no se realizaron elecciones internas.

Denuncia de inacción ante alerta del JNE

Guimaray denunció que el Jurado Nacional de Elecciones remitió un documento a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) alertando sobre inconsistencias en el listado final de delegados, señalando que los 28 delegados cuestionados no fueron electos por resolución formal. Sin embargo, afirmó que la ONPE no ha tomado acciones correctivas, permitiendo que el proceso continúe con una lista alterada.

Piden anular inscripciones irregulares y expulsión de responsables

El precandidato responsabilizó a Pajuelo como "única gestora de los cambios" y señaló que estos fueron ejecutados sin el aval del comité en mayoría. El grupo denunciante exige que se anulen las inscripciones irregulares y que los responsables sean expulsados del partido.