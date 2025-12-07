Pedro Castillo: hace tres años el encarcelado expresidente intentó quebrantar la democracia

Pedro Castillo se sentía acorralado, casi a diario programas periodísticos revelaban graves hechos de corrupción que lo involucraban directamente a él, a sus familiares o cercanos colaboradores, por eso meditaba desde hace tiempo una salida a esta angustiante situación.

Las revelaciones de Salatiel Marrufo, exasesor del Ministerio de Vivienda que confirmó ante el Congreso que el expresidente recibía coimas mensuales de S/50,000, le hizo tomar la decisión, el 7 de diciembre de 2022, el encarcelado exmandatario anunció el golpe de Estado.

ARCHIVO WORD

No se trató de un impulso, la Sala Penal de la Corte Suprema, que lo sentenció, señala en su fallo que el profesor tuvo la premeditada intención de atentar contra la democracia. Que un día antes del anunció, se reunió en Palacio de Gobierno con su premier Betssy Chávez y su asesor Aníbal Torres.

En el encuentro realizaron coordinaciones para el anuncio del golpe de Estado, luego crearon el archivo Word “mensaje.docx”, con el discurso que al día siguiente leería el mandatario. En su alocución, Pedro Castillo anunció un “gobierno de excepción”, la disolución del Congreso y la reorganización del sistema de justicia.

SE QUEDÓ SOLO

También decretó toque de queda a nivel nacional, lo que significaba la toma de las calles por las fuerzas del orden. No obstante, ni los altos mandos de la Policía Nacional ni las Fuerzas Armadas hicieron caso a sus requerimientos y Pedro Castillo se quedó solo, lo que le quedaba era escapar.

Fue intervenido cuando se dirigía a la embajada de México. Tras un largo proceso judicial, el tribunal supremo concluyó que no se materializó el golpe de Estado porque no hubo alzamiento en armas, pero sí se configuró el delito de conspiración para la rebelión y condenó a los involucrados.

CONDENADOS

A Pedro Castillo, Betssy Chávez, hoy asilada en la embajada de México, y el exministro del Interior Willy Huerta, cuyo celular fue usado por el expresidente para dar órdenes a los jefes de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas tras su mensaje, recibieron 11 años, 5 meses y 15 días de prisión. Contra el expremier Aníbal Torres, en tanto, se dictó 6 años de cárcel.