Viaje de José Jerí a Ecuador costará más de US$ 26 mil: 10 ministros acompañarán a presidente

Luego de que el Pleno del Congreso aprobó por mayoría darle permiso al presidente José Jerí para viajar a Ecuador, este domingo 7 de diciembre se oficializaron en el diario oficial El Peruano las autorizaciones para que 10 de sus ministros lo acompañen en esta visita.

A través de resoluciones supremas, se aprobó el viaje de los titulares de Comercio Exterior, Desarrollo Social, Relaciones Exteriores, Interior, Energía y Minas, Vivienda, Economía, Defensa, Transportes y Desarrollo Agrario.

En el caso de los ministros de Defensa y Vivienda, las resoluciones precisan que la autorización del viaje a Ecuador es del 11 al 13 de diciembre. El objetivo de la visita será participar en el Encuentro Presidencial y XVI Gabinete Binacional Perú-Ecuador, que incluirá una sesión plenaria y un almuerzo con el presidente Daniel Noboa.

Costo total y desglose de gastos

De la revisión de los costos de pasajes aéreos y viáticos se constata que los 10 ministros demandarán un total de $ 26,399.87 al Estado peruano, según informó diario Gestión. De acuerdo a las resoluciones, todos estos gastos serán cubiertos a cargo del presupuesto institucional de cada cartera para el año 2025.

La ministra de Economía, Denisse Miralles, es la funcionaria que demandará mayores recursos, con un pasaje aéreo de $3,230.61, mientras que los tickets de los otros nueve ministros no superan los $2,200 cada uno. Para los 10 ministros, el costo de viáticos (en la modalidad 1+1) es de 370 dólares por día.

Gabinete Binacional

En el Gabinete Binacional, ambos jefes de Estado y sus respectivos ministros abordarán los temas prioritarios de la agenda bilateral, suscribirán la Declaración Presidencial de Quito y adoptarán el Plan de Acción de Quito 2025.