Presidente Jerí sobre inhabilitación de Delia Espinoza: El Legislativo tiene autonomía para decidir

Durante su visita a la región Piura, realizada en la víspera, el presidente José Jerí fue consultado sobre la inhabilitación por 10 años de la ex Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, medida determinada por el Parlamento.

"Bueno, el Congreso de la República es autónomo plenamente para poder decidir conforme a sus atribuciones. Así que, cada uno que se sienta afectado en sus derechos, seguramente accionará en otras instancias", señaló.

ESTADO DE DERECHO

Asimismo, el mandatario dijo que las medidas dispuestas por el Parlamento Nacional siempre deben "respetarse", al igual que otras decisiones de entidades autónomas, ya que "estamos en un Estado de derecho".

El Legislativo también levantó el fueron fiscal a Espinoza Valenzuela, lo que permitirá iniciarle un proceso de acusación penal por los presuntos delitos de abuso de autoridad, prevaricato, falsedad y usurpación de funciones.