Tomás Gálvez retira a Germán Juárez del Equipo Lava Jato y lo designa como fiscal superior provisional

El fiscal a cargo de los casos Ollanta Humala y Martín Vizcarra fue promovido y asignado a una fiscalía superior, en reemplazo de Elizabeth Peralta, investigada por tráfico de influencias y cohecho.

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, dispuso el retiro de Germán Juárez Atoche del Equipo Especial Lava Jato, donde se desempeñaba desde julio de 2018 como fiscal provincial titular especializado en delitos de lavado de activos y pérdida de dominio. La medida fue oficializada mediante una resolución publicada este sábado en el diario oficial El Peruano. Juárez Atoche encabezaba el Tercer Despacho del equipo especial, desde el cual condujo las diligencias y presentó la acusación fiscal contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, sentenciados recientemente a 15 años de prisión por lavado de activos agravado.

Además de su papel en el caso Humala-Heredia, Juárez estuvo a cargo de la acusación por cohecho pasivo propio contra el expresidente Martín Vizcarra, quien recibió una sentencia de 14 años de prisión efectiva por los casos ‘Lomas de Ilo’ y ‘Hospital de Moquegua’. Su salida del equipo especial marca un cambio significativo en la estructura de las investigaciones anticorrupción más relevantes de los últimos años.

La resolución también dispuso la promoción de Germán Juárez al cargo de fiscal superior provisional en el Distrito Fiscal de Lima Centro, designándolo en la Tercera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos. Este nombramiento incluye la retención de su cargo de carrera, lo que le permitirá mantener su condición de fiscal provincial titular mientras ejerce provisionalmente en el nuevo puesto.

El cambio se produce tras la decisión de dar por concluida la designación de Luz Elizabeth Peralta Santur en esa misma fiscalía superior. Peralta, procesada por presunto tráfico de influencias y cohecho activo en un caso vinculado al conductor Andrés Hurtado, mantiene una medida de prisión preventiva y un apartamiento de sus funciones por tres meses. La resolución de Gálvez precisa que cualquier designación relacionada con su cargo titular deberá quedar en suspenso hasta que se defina su situación jurídica.

La permanencia de Juárez en la Tercera Fiscalía Superior será provisional mientras se mantenga la medida coercitiva contra Peralta Santur. Según el documento, la Fiscalía debe garantizar la continuidad del despacho, por lo que la incorporación de Juárez asegura la conducción del área especializada en casos de lavado de activos durante el periodo de ausencia obligada de la magistrada investigada.

SE HABÍA MOSTRADO EN CONTRA

Finalmente, cabe recordar que Germán Juárez Atoche se había pronunciado públicamente en contra de la propuesta de Tomás Gálvez de desactivar los equipos especiales del Ministerio Público, incluido el Equipo Especial Lava Jato. En recientes declaraciones, señaló que estos grupos han logrado importantes avances, incluyendo condenas y la recuperación de aproximadamente S/ 400 millones por parte de la Procuraduría. También cuestionó que cualquier intento de desactivación podría suponer un “conflicto de intereses” para Gálvez, debido a las investigaciones que enfrenta por el caso Cuellos Blancos del Puerto.