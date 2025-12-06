María Teresa Cabrera es elegida presidenta de la JNJ para el periodo 2026-2027

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) eligió a la magistrada María Teresa Cabrera como su nueva presidenta para el periodo 2026-2027 durante la sesión de instalación del pleno. La doctora obtuvo 4 votos a favor de los miembros del organismo encargado de la selección, ratificación y supervisión de jueces y fiscales en el país.

Su gestión iniciará oficialmente el 1 de enero de 2026 y se extenderá hasta el 31 de diciembre del mismo año. En la misma sesión, Víctor Hugo Chanduví Cornejo fue designado como vicepresidente de la JNJ.

Ambos conformarán el equipo directivo responsable de coordinar los procesos de evaluación y supervisión del desempeño de magistrados, así como de la continuidad de las reformas que buscan garantizar un sistema judicial confiable y equitativo.

Perfil académico y trayectoria política

La nueva presidenta es doctora en Derecho, magíster en Derecho Penal y abogada de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Posee estudios de maestría en Derecho Civil y Comercial en la Universidad Nacional Federico Villarreal, un máster europeo en Dirección de la Gestión Pública en UNIR (España) y especializaciones internacionales en Sistema Acusatorio, Integridad y Compliance, entre otras.

En 2020, María Teresa Cabrera fue elegida congresista de la república por Podemos Perú. Durante su gestión parlamentaria asumió la Tercera Vicepresidencia del Congreso, fue miembro titular de la Mesa Directiva y de la Comisión Permanente, e integró las comisiones de Fiscalización y de Justicia y Mujeres Parlamentarias (2020-2021). También estuvo a cargo de la jefatura de la Oficina de Cooperación Internacional del Congreso.