Avanza País oficializará candidatura presidencial de José Williams tras renuncia de Phillip Butters

El general José Williams será el reemplazo como candidato presidencial de Avanza País tras la renuncia irrevocable de Phillip Butters, a la militancia y precandidatura para las elecciones de 2026, así lo anunció el presidente de dicho partido, Aldo Borrero.

Durante una entrevista con RPP Noticias, Borrero lamentó la salida de Butters, pero sostuvo que la organización política podrá recomponer sus objetivos y afrontar los comicios del próximo año sin su presencia.

"Definitivamente la primera opción la tiene el general Williams Zapata, que es un héroe nacional, y que seguramente en las próximas horas estaremos oficializando su candidatura", indicó. Phillip Butters notificó su renuncia a través de una carta notarial el 5 de diciembre de 2025.

Proceso de consolidación del partido

Por su parte, Karol Paredes, vicepresidenta de Avanza País, mencionó que el partido atraviesa un proceso de consolidación y que a fines de diciembre se conocerán a los precandidatos. "Yo respeto mucho lo que ha indicado Phillip. Si tenemos esas debilidades y limitaciones tenemos que superarlas como partido", declaró al mismo medio.

Paredes comentó que el anuncio de la salida de Butters fue una sorpresa, ya que lo conoció justo cuando acudía a una entrevista sobre otros temas. La dirigente reiteró que el partido se encuentra en una fase de definición interna, la cual concluirá con la presentación oficial de su plancha presidencial y precandidatos el próximo martes 23 de diciembre.