Canciller De Zela se reúne con secretario de Estado de EE.UU. para fortalecer lucha contra crimen organizado

El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, sostuvo una reunión bilateral el último viernes en Washington D.C. con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, con el fin de fortalecer los compromisos de cooperación en materia de seguridad y combatir conjuntamente la delincuencia organizada transnacional.

Durante el encuentro, el canciller peruano estuvo acompañado por el embajador en EE.UU., Alfredo Ferrero y destacó que esta lucha es una prioridad esencial del Gobierno de transición, objetivo compartido por Rubio.

Como muestra del compromiso, se anunció que una delegación de alto nivel de especialistas estadounidenses en seguridad visitará Lima la próxima semana para asesorar al Gobierno peruano y sostener reuniones con las altas autoridades, con el objetivo de definir una estrategia efectiva.

Diálogo sobre estrategias y nuevas áreas de cooperación

Los cancilleres también dialogaron sobre la Estrategia de Seguridad Nacional publicada por el Gobierno estadounidense, resaltando la convergencia entre las prioridades de ambos países. En esa línea, acordaron fortalecer aún más la cooperación bilateral en defensa y seguridad. El encuentro abordó además oportunidades de cooperación aeroespacial y la importancia de profundizar la relación económico-comercial, promoviendo inversiones en sectores como minerales críticos e infraestructura.

Rubio visitará Perú en 2026

En el marco de las conmemoraciones por el Bicentenario de relaciones diplomáticas, Rubio aceptó la invitación del canciller para visitar oficialmente el Perú en 2026. En paralelo a su agenda, De Zela se reunió con el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, a quien invitó a visitar el Perú como paso previo a la Misión de Observación Electoral para los comicios de 2026.