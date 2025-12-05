Phillip Butters renuncia a su militancia en Avanza País

El conductor de televisión Phillip Butters anunció su renuncia irrevocable a la militancia del partido político Avanza País. La comunicación formal se realizó mediante una carta notarial dirigida al presidente del partido, Aldo Borrero, con fecha del hoy 5 de diciembre de 2025.

En la misiva a la que tuvo acceso el medio "El Foco", Butters solicita que su renuncia sea registrada ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) y manifiesta que la decisión responde a motivos políticos y personales. Asimismo, el conductor subraya su intención de mantener su independencia política para continuar con sus actividades profesionales.

Butters agradeció la invitación que recibió en su momento para formar parte del partido, pero recalcó que su alejamiento le permitirá enfocarse en sus labores ya conocidas y continuar con su carrera de manera independiente.

AVANZA PAÍS CONFIRMA RENUNCIA DE PHILLIP BUTTERS

Por su parte, el partido político Avanza País confirmó la renuncia del conductor de televisión y señaló que el documento ya fue presentado ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) para el trámite correspondiente.