Mario Amoretti tras inhabilitación de Delia Espinoza: "Ya ni el Papa la puede resucitar"

El abogado penalista, Mario Amoretti, se pronunció luego que el Pleno del Congreso aprobó la inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública a la suspendida fiscal suprema, Delia Espinoza Valenzuela.

En entrevista para el diario Expreso, el letrado consideró que, tras la decisión adoptada por el Parlamento, las chances de que Espinoza Valenzuela pueda retomar sus funciones en el Ministerio Público son prácticamente nulas.

"Si ya la inhabilitó el Congreso, ya ni el Papa la puede resucitar porque al ser inhabilitada bajo ningún punto de vista puede regresar como fiscal ni como fiscal suprema, mucho menos como fiscal de la Nación", dijo.

"REBELDÍA"

Asimismo, Amoretti cuestionó las actitudes de rebeldía y confrontación de Espinoza Valenzuela al no acatar el fallo de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que disponía la reposición de Patricia Benavides como fiscal de la Nación.

"Es inexplicable que ella recurriera a estas actitudes y enfrentamientos por no acatar una orden de un máximo organismo como la JNJ", sostuvo.