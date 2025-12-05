Raúl Noblecilla responde a Vladimir Cerrón: "Eres un traidor, ¿tú me vas a hablar de lealtad?"

El abogado de la expremier Betssy Chávez, Raúl Noblecilla, se pronunció tras las recientes declaraciones del prófugo de la justicia, Vladimir Cerrón, quien lo calificó de "charlatán" y lo acusó de "utilizar" al expresidente Pedro Castillo para sus intereses políticos.

A través de un video publicado en la plataforma X, el también candidato a la Vicepresidencia por Podemos Perú respondió al prófugo líder de Perú Libre y lo llamó "traidor", asimismo, le recomendó dedicarse a su profesión como cirujano y mantenerse alejado de la política.

"Eres un traidor, Vladimir Cerrón. ¿Tú me vas a hablar de lealtad?, tú que vendiste al partido Perú Libre para salvar tus propios egoístas intereses (...) lo entregaste al fujimorismo (...) tú eres un cirujano, ¿verdad?, y aparentemente eres bueno. Dedícate a eso, salva vidas y no destruyas política, no destruyas partidos", dijo.

¿A QUÉ SE DEBE EL ENFRENTAMIENTO?

Cabe precisar que los dimes y diretes entre Cerrón y Noblecilla iniciaron tras la última presentación del abogado en el Pleno del Congreso, donde se debatió las inhabilitaciones de Pedro Castillo, Betssy Chávez y Willy Huerta.

En aquel momento, Noblecilla Olaechea criticó duramente a los congresistas en el Hemiciclo y especialmente a la bancada de Perú Libre, a la cual acusó de "traicionar" a sus ideales y de unirse "a las filas del fascismo".