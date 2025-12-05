Alejandro Cavero a José Luna: "Te recomendaría que leas la Constitución antes de proponer modificarla"

El congresista de Avanza País, Alejandro Cavero, se pronunció tras las recientes declaraciones del también parlamentario y líder de Podemos Perú, José Luna Gálvez. El también candidato presidencial propuso redactar una nueva Constitución para "detener la corrupción y los monopolios".

A través de la red social X, el parlamentario respondió a su colega a quien le recomendó leer la Carta Magna antes de proponer su modificación total como promesa de campaña de cara a los comicios del próximo año.

En ese sentido, Cavero Alva recordó que el artículo 61 de la Constitución establece que el Estado "facilita y vigila la libre competencia, combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas".

ESTUVO EN CONTRA DE ASAMBLEA

Cabe precisar que en el año 2021, Luna Gálvez señaló que su bancada está en contra de cualquier iniciativa que busque convocar una Asamblea Constituyente para ver la posibilidad de redactar una nueva Constitución.

"Nosotros no vamos por allí (asamblea constituyente), los problemas ahora son más grandes y más graves que ponernos a ver eso. (¿Hay coincidencia con las demás bancadas en esa negativa?). Sí hemos conversado varias veces con todas las bancadas y estamos de acuerdo en no ver ese tema", señaló entonces en diálogo con Expreso, al ser consultado sobre la propuesta de Perú Libre.