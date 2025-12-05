García Belaúnde tras inhabilitación de Delia Espinoza: "Se defendió torpemente"

El excongresista de la República, Víctor Andrés García Belaúnde, se pronunció luego que el Pleno aprobó inhabilitar por 10 años para el ejercicio de la función pública a la suspendida fiscal suprema, Delia Espinoza.

A través de su cuenta en la plataforma X, el exparlamentario cuestionó la defensa de Espinoza Valenzuela ante el Congreso, calificándola de "torpe" y precisó que su tono amenazante ante los legisladores habría determinado su inhabilitación.

"Congreso inhabilitó a Fiscal de la Nación Delia Espinoza que se defendió torpemente atacando y amenazando. Comparó al Congreso con el Circo Romano sin precisar si ella era esposa del emperador Tito o un gladiador en cacería de animales exóticos. ¿Será por eso que la fiscalía tiene el 78% de rechazo?", se lee en el tuit.

¿DE QUÉ SE LE ACUSA A DELIA ESPINOZA?

Cabe precisar que Espinoza Valenzuela, quien no volverá al Ministerio Público tras su inhabilitación, es acusada de la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, prevaricato y falsedad genérica.