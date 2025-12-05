Política

García Belaúnde tras inhabilitación de Delia Espinoza: "Se defendió torpemente"

El excongresista cuestionó el tono amenazante de la suspendida fiscal suprema durante su presentación en el hemiciclo de sesiones.



El excongresista de la República, Víctor Andrés García Belaúnde, se pronunció luego que el Pleno aprobó inhabilitar por 10 años para el ejercicio de la función pública a la suspendida fiscal suprema, Delia Espinoza.

A través de su cuenta en la plataforma X, el exparlamentario cuestionó la defensa de Espinoza Valenzuela ante el Congreso, calificándola de "torpe" y precisó que su tono amenazante ante los legisladores habría determinado su inhabilitación.

"Congreso inhabilitó a Fiscal de la Nación Delia Espinoza que se defendió torpemente atacando y amenazando. Comparó al Congreso con el Circo Romano sin precisar si ella era esposa del emperador Tito o un gladiador en cacería de animales exóticos. ¿Será por eso que la fiscalía tiene el 78% de rechazo?", se lee en el tuit.

¿DE QUÉ SE LE ACUSA A DELIA ESPINOZA?

Cabe precisar que Espinoza Valenzuela, quien no volverá al Ministerio Público tras su inhabilitación, es acusada de la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, prevaricato y falsedad genérica.


