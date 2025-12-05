José Cueto tras ampliación del Reinfo: "No estoy de acuerdo con eso"

El congresista de Honor y Democracia, José Cueto, se pronunció luego que el Pleno del Congreso aprobó en primera instancia ampliar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta diciembre del año.

En declaraciones a la prensa, el parlamentario expresó su desacuerdo con la medida adoptada anoche en el hemiciclo de sesiones, que optó por ampliar el Reinfo un año más y no dos, como se tenía previsto en un principio.

"No estoy de acuerdo con eso. Pero en fin, si es lo que ha aprobado el Pleno, tendrá que aceptarse. Esa es la dictadura de los votos, como se dice", manifestó en diálogo con los medios.

POSIBLE PÉRDIDA DE VIGENCIA

Por otra parte, Cueto Aservi expresó su extrañeza por la suspensión del Pleno sin un cierre formal y advirtió que si la segunda votación no se concreta antes del fin de la Legislatura, el Reinfo perdería vigencia el próximo 31 de diciembre.