Congreso aprobó ingreso de militares de EEUU: participarán en actividades con las FFAA y la PNP

El Parlamento Nacional, con 73 votos a favor, 25 en contra y dos abstenciones, autorizó que militares estadounidenses ingresen al Perú. Los extranjeros portarán armas de guerra y estarán en nuestro país desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026.

La Resolución Legislativa 13436/2025-CR, señala que los militares norteamericanos, de la Unidad de Fuerzas Especiales, realizarán importantes actividades de entrenamiento con efectivos de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP).

MILITARES Y ARMAS

Los militares estadounidenses rotarán cada tres a seis meses de ciudad, realizarán intensos entrenamientos en Lima, Callao, Loreto, San Martín, Huánuco, Ucayali, Pasco, Junín, Cusco, Ayacucho, Iquitos, Pucusana, Puerto Maldonado y Apurímac.

Ingresarán al país con 14 fusiles M4, 14 pistolas Glock, cuatro ametralladoras M249, dos lanzagranadas M320, dos morteros, cuatro fusiles francotirador XM2010, dos fusiles francotirador M22, cuatro fusiles SCAR, dos escopetas, entre otros.