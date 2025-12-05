Congreso otorga facultades legislativas al Poder Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana

El pleno del Parlamento aprobó anoche delegar al Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materias de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, crecimiento económico y fortalecimiento institucional por el plazo de 60 días calendario.

El proyecto fue aprobado, en primera votación, por 69 votos a favor 31 en contra y tres abstenciones. De conformidad con el artículo 78 del Poder Legislativo, la iniciativa será materia de una segunda votación transcurrido siete días calendario.

La iniciativa precisa, entre otros, que "las medidas que se emitan en el marco de la presente ley no afectan la autonomía y competencias del Legislativo, de los gobiernos regionales y locales ni de los organismos constitucionales reconoce la Constitución".

SEGUNDA VOTACIÓN

Asimismo, se indica que las modificaciones presupuestarias que requieran las materias delegadas se tramitan conforme a la Ley de Presupuesto. Mientras las medidas, cuya implementación requiere de recursos económicos, se ejecutan con cargo al presupuesto aprobado para cada sector.

Finalmente, dado que la siguiente semana corresponde al periodo de Semana de Representación, la segunda votación del presente proyecto de ley se realizaría en una sesión extraordinaria convocada por la Mesa Directiva para atender el pedido de facultades del Gobierno.