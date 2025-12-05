JNE evalúa hoy apelación de Rospigliosi por uso de cámara del Legislativo en mitin de Keiko Fujimori

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) evaluará hoy la apelación del presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, contra la resolución del JEE de Pacasmayo, que lo acusa de vulnerar la neutralidad electoral por el uso de una cámara del legislativo en un mitin de Keiko Fujimori.

Tras constatar que se cumplían los requisitos formales, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Pacasmayo aceptó la apelación de Rospigliosi Capurro y dispuso remitir el expediente al JNE, cuyo Pleno deberá emitir una decisión final luego de una audiencia pública.

NEUTRALIDAD ELECTORAL

Serán los miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) los encargados de analizar el recurso y determinar finalmente si mantiene o deja sin efecto la resolución del JEE de Pacasmayo, respecto a que en este caso se vulneró la neutralidad electoral.

Al respecto, el extrabajador del legislativo que operó la cámara durante el mitin de Fujimori Higuchi en la ciudad de Trujillo, dijo que usó el equipo del Parlamento por un lamentable error, que no se percató que se trataba de material perteneciente al Congreso.