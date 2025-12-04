Prófugo Cerrón llama "charlatán" a Raúl Noblecilla y lo acusa de "usar" a Pedro Castillo

El prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas, se pronunció tras la presentación del abogado Raúl Noblecilla en el Pleno del Congreso, donde arremetió contra los parlamentario y, en especial, contra la agrupación del Lápiz.

En su presentación del día de ayer, donde se debatía la inhabilitación del expresidente Pedro Castillo, la expremier Betssy Chávez y el exministro Willy Huerta, Noblecilla, quien ejerció la defensa de la exjefa de Gabinete, acusó a la agrupación de Cerrón Rojas de "traicionar" a sus ideales y "unirse al fascismo", palabras que le valieron su expulsión del hemiciclo de sesiones.

LO LLAMA CHARLATÁN

A través de su cuenta en la plataforma X, el exgobernador regional de Junín calificó de "charlatán" al abogado Noblecilla y lo acusó de "utilizar" a Castillo Terrones para sus propios intereses políticos.

"El charlatán de Noblecilla fue echado del Congreso, porque eso es lo que es: un charlatán. Milita un partido de derecha y usa a Castillo a quien abandonaron en la cárcel sin defensa técnica porque le habrían pedido 4 millones de soles de honorarios", se lee en el tuit.