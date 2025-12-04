Política

Ricardo Pinedo rechaza postulación de Harvey Colchado al Senado: "Dios no quiera, es un parásito"

El exsecretario personal de Alan García criticó duramente al exjefe de la Diviac, quien buscará llegar al Congreso por el partido Ahora Nación.



El exsecretario personal del expresidente Alan García, Ricardo Pinedo, se pronunció luego que el coronel en retiro, Harvey Colchado, anunció su candidatura a la Cámara de Senadores por el partido Ahora Nación.

En entrevista para Willax, Pinedo criticó duramente la participación del exjefe de la Diviac en las Elecciones Generales del 2026 y lo calificó como un "parásito" dentro de la institución policial.

"Dios no quiera, porque sabes, tú le puedes preguntar a cualquier oficial, coronel, general, ¿qué opinión tiene Harvey Colchado y sabes qué opinión tienen? La del tipo que se ha metido por la ventana", dijo.

"Este señor siempre, sus dos últimos ascensos es porque se ha subido por la ventana y es un parásito en la Policía. No lo quieren porque todos los oficiales son evaluados de acuerdo a su esfuerzo diario. Este señor se ha ido colando, coincidió con Gorriti, coincidió con Vizcarra y este es un falso valor", añadió.

OPERATIVO CONTRA ALAN

Por otra parte, Pinedo criticó el rol de Colchado y el fiscal José Domingo Pérez durante el operativo para intervenir al fallecido exmandatario en abril del 2019. En palabras del exsecretario, Colchado "no tuvo el valor" de ir a detener a García Pérez.


