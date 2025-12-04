Ricardo Pinedo rechaza postulación de Harvey Colchado al Senado: "Dios no quiera, es un parásito"

El exsecretario personal del expresidente Alan García, Ricardo Pinedo, se pronunció luego que el coronel en retiro, Harvey Colchado, anunció su candidatura a la Cámara de Senadores por el partido Ahora Nación.

En entrevista para Willax, Pinedo criticó duramente la participación del exjefe de la Diviac en las Elecciones Generales del 2026 y lo calificó como un "parásito" dentro de la institución policial.

"Dios no quiera, porque sabes, tú le puedes preguntar a cualquier oficial, coronel, general, ¿qué opinión tiene Harvey Colchado y sabes qué opinión tienen? La del tipo que se ha metido por la ventana", dijo.

"Este señor siempre, sus dos últimos ascensos es porque se ha subido por la ventana y es un parásito en la Policía. No lo quieren porque todos los oficiales son evaluados de acuerdo a su esfuerzo diario. Este señor se ha ido colando, coincidió con Gorriti, coincidió con Vizcarra y este es un falso valor", añadió.

OPERATIVO CONTRA ALAN

Por otra parte, Pinedo criticó el rol de Colchado y el fiscal José Domingo Pérez durante el operativo para intervenir al fallecido exmandatario en abril del 2019. En palabras del exsecretario, Colchado "no tuvo el valor" de ir a detener a García Pérez.