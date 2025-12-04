Alfonso López Chau: PJ ordena suspender elecciones internas de su partido Ahora Nación

El Poder Judicial (PJ) ordenó la suspensión del proceso electoral interno del partido político Ahora Nación, del precandidato presidencial, Alfonso López Chau, por presuntas irregularidades en la convocatoria de dichas elecciones.

La orden judicial se da tras una demanda interpuesta por el militante Milton Meza Franco, quien a través de su abogado, Percy Coronado, advirtió que el partido convocó elecciones internas sin informar a la ONPE ni al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sobre la convocatoria ni el cronograma electoral.

De acuerdo con el abogado del denunciante, la medida ya fue emitida y obliga a detener todo el proceso interno hasta que el caso sea resuelto, lo cual impedirá que se desarrollen los comicios primarios programados para este 7 de diciembre.

LE PEDÍAN 80 MIL SOLES PARA PRECANDIDATEAR

Uno de los puntos más controvertidos de la denuncia interpuesta es la presunta exigencia económica al militante Meza Franco para que pueda competir en las elecciones internas. Según el abogado del denunciante, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido estableció un pago de 80 mil soles como requisito para su preinscripción como precandidato.