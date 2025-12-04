Muñante tras la no inhabilitación de Pedro Castillo y Betssy Chávez: "Se volvió a blindar el golpismo"

El congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, se pronunció luego que el Pleno no alcanzó los votos necesarios para inhabilitar por 10 años al expresidente Pedro Castillo y la expremier Betssy Chávez, por el golpe de Estado que perpetraron en diciembre del 2022.

A través de su cuenta en la plataforma X, el parlamentario expresó su disconformidad con el resultado de la votación y acusó a las bancadas de izquierda por "blindar" a quienes trataron de quebrar el orden constitucional.

"Se volvió a blindar el golpismo: evitaron que Pedro Castillo, Betssy Chávez y Willy Huerta sean inhabilitados por haber infringido la Constitución en el golpe de Estado realizado en diciembre del 2022", se lee en el tuit.

¿QUÉ BANCADAS VOTARON EN CONTRA?

Con los votos de las bancadas de Podemos Perú, Perú Libre, Bancada Socialista y Juntos por el Perú, entre otros, Castillo Terrones, Chávez Chino y Huerta Olivas se salvaron de ser inhabilitados por 10 años para el ejercicio de la función pública.