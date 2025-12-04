Elecciones 2026: estos son los candidatos presidenciales que lideran la intención de voto, según CPI

Según la última encuesta de la empresa CPI, presentada en exclusiva en RPP, el exalcalde de la ciudad de Lima, Rafael López Aliaga, líder del partido Renovación Popular, encabeza la intención de voto con un 12.5% de las preferencias a nivel nacional.

Le sigue Keiko Fujimori Higuchi, del partido Fuerza Popular, que alcanza el 7.6% de las preferencias. Mario Vizcarra, hermano del encarcelado expresidente de la República Martín Vizcarra Cornejo, se ubica tercero con un 6.7% de respaldo de los electores.

OTROS POSTULANTES

El imitador Carlos Álvarez aparece en cuarto lugar del sondeo con 4.2%; César Acuña Peralta, de Alianza Para el Progreso logra el 2.8% y José Luna, de Podemos tiene 2.1%. En el séptimo lugar aparece el periodista Carlos Espá, del partido Sí Creo, con 2%.

Le siguen Alfonso López, de la agrupación Ahora Nación tiene 1.8%, George Forsyth Sommer de Somos Perú con 1.4%, Fernando Olivera Vega (Frente de la Esperanza) con 1.4% y Philip Butters (Avanza País) con 1.1%. Otros candidatos presidenciales suman 6.4%.

FICHA TÉCNICA

Se entrevistó a 1 200 personas pertenecientes a la población urbana del país, hombres y mujeres de 18 a 70 años. La técnica aplicada fue la de encuesta presencial en los hogares muestreados aplicada entre el 26 al 30 de noviembre del presente año. Su nivel de confianza es de 95.5 % y su margen de error es de +/- 2.8 %.