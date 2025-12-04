Caso Mochasueldos: revisarán resolución que autoriza levantar secreto bancario de María Cordero

La Corte Suprema revisará la resolución que autorizó levantar el secreto bancario de la suspendida legisladora María Cordero Jon Tay, como parte del proceso que se le sigue por un presunto recorte de sueldo a un trabajador de su despacho en el año 2022.

La Sala declaró "bien concedido" el recurso de apelación de la legisladora para que se revise el fallo del Juzgado Supremo de Investigación del último 11 de junio. La Fiscalía pide conocer sus movimientos del 7 de febrero del 2022 al 28 de febrero del 2023.

IMPUTACIÓN CONCRETA

La defensa de la congresista sostiene que en este caso se incurrió en la inobservancia del debido proceso, pues la Fiscalía no presentó una imputación concreta y delimitada dentro del marco de la aprobación de una causa penal contra la recurrente.

Como se recuerda, el Ministerio Público investiga a María Cordero por el presunto delito de concusión, por presuntamente haber obligado a un trabajador de su despacho a entregarle el 50% de sus haberes entre los meses de marzo y agosto del 2022.