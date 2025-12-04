Presidente Jerí sobre prueba del polígrafo para el jefe del INPE: Espero se programe a la brevedad

En entrevista con RPP, el presidente José Jerí destacó la disposición del jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes, de someterse a la prueba del polígrafo utilizado en los trabajadores que tienen contacto directo con los internos.

"Eso demuestra que tiene la conciencia tranquila de lo que se le cuestiona. Y si él ha mostrado su predisposición para ello, que proceda para que pueda hacer y que dé tranquilidad a la población o al sector de la población que lo cuestiona", apuntó.

EXCARCELACIÓN

"Si Iván ha dicho que está dispuesto, esperemos que se programe su polígrafo a la brevedad, es una de las personas que ha sido cuestionada por una situación determinada y que es anterior a su función como presidente del INPE", agregó.

El jefe del INPE es indagado por la Fiscalía por el presunto cobro de una coima a cambio de gestionar como abogado la excarcelación de un policía. La prueba del polígrafo implementada para conocer actos de corrupción dentro de la entidad.