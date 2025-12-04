Política

Hace 2 horas

Presidente Jerí sobre prueba del polígrafo para el jefe del INPE: Espero se programe a la brevedad

Iván Paredes es investigado por el Ministerio Público por el presunto cobro de una coima a cambio de gestionar como abogado la excarcelación de un agente policial.

Foto Perú 21



En entrevista con RPP,  el presidente José Jerí destacó la disposición del jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes, de someterse a la prueba del polígrafo utilizado en los trabajadores que tienen contacto directo con los internos.

"Eso demuestra que tiene la conciencia tranquila de lo que se le cuestiona. Y si él ha mostrado su predisposición para ello, que proceda para que pueda hacer y que dé tranquilidad a la población o al sector de la población que lo cuestiona", apuntó.

EXCARCELACIÓN

"Si Iván ha dicho que está dispuesto, esperemos que se programe su polígrafo a la brevedad, es una de las personas que ha sido cuestionada por una situación determinada y que es anterior a su función como presidente del INPE", agregó.

El jefe del INPE es indagado por la Fiscalía por el presunto cobro de una coima a cambio de gestionar como abogado la excarcelación de un policía. La prueba del polígrafo implementada para conocer actos de corrupción dentro de la entidad.


Temas Relacionados: FiscalíaInpeIván ParedesJefe Del InpeJosé JeríPrueba Del PolígrafoTrabajadores

También te puede interesar:

BANNER