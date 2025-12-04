Jurado Nacional de Elecciones compra chalecos antibalas tras atentado contra Rafael Belaúnde

Tras el ataque a balazos contra Rafael Belaúnde, el JNE refuerza la seguridad de su personal. Mientras tanto, expertos advierten que el clima electoral podría verse amenazado por la criminalidad.

Tras el atentado armado sufrido por el precandidato de Libertad Popular, Rafael Belaunde, el Jurado Nacional de Elecciones decidió iniciar la compra de chalecos antibalas para proteger a su personal. El organismo consideró que lo ocurrido constituye una señal de los riesgos que rodean el proceso electoral del 2026, en un contexto en el que el avance del crimen organizado amenaza con influir en la campaña.

La preocupación no es aislada. En América Latina, la violencia política ha mostrado su rostro más trágico en los últimos años. En el Perú, el asesinato del candidato a diputado Percy Ipanaqué Navarro expuso la vulnerabilidad de quienes participan en política; mientras que en Ecuador, el crimen contra Fernando Villavicencio durante un mitin remeció a la región y elevó la alerta sobre la seguridad de los aspirantes a cargos públicos.

Con el inicio de la campaña en el país, surgen interrogantes sobre cuánto pueden influir discursos confrontacionales y mensajes emocionales en este clima de polarización. Malena Dip, directora de comunicación del gobierno argentino, señaló que el odio y el miedo predominan en los votantes, alimentados muchas veces por mensajes informales que se viralizan sin control, reforzando percepciones extremas y elevando el riesgo de episodios violentos.

¿USARÁN CHELECOS ANTIBALAS?

Ante la decisión del JNE, se abrió el debate sobre si los propios candidatos deberían portar chalecos antibalas. Rafael Belaúnde descartó hacerlo, señalando su defensa del derecho a la autodefensa armada. En tanto, el aprista Enrique Valderrama sostuvo que solo sería una medida de “última instancia”, pidiendo al Ejecutivo y a la Policía reforzar la seguridad general de la contienda. Así avanza una campaña presidencial marcada por la sombra del crimen organizado y la demanda urgente de garantías para un proceso electoral seguro.