Raúl Noblecilla: Abogado de Betssy Chávez fue expulsado del Congreso por lanzar agravios

Raúl Noblecilla, abogado de la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, fue expulsado de la sesión del Pleno en donde se debate la inhabilitación de los perpetradores del golpe de Estado en diciembre del 2022.

Todo comenzó cuando el letrado hizo uso de la palabra para ejercer la defensa de Chávez Chino. Noblecilla, quien se encuentra suspendido para ejercer su profesión, no dudó en arremeter contra los parlamentarios presentes y, especialmente, contra la bancada de Perú Libre.

"Ustedes desprecian al pueblo, ustedes solamente aman sus intereses egoístas y los intereses egoístas de las clases dominantes, de los grupos de poder económico. Nos van a llevar a la desgracia", dijo.

"¿Qué pasa si el pueblo quiere un día una revancha? ¿Acaso le podríamos impedir a un pueblo que ha dejado 70 muertos hace poco, cuando la dictadura con la traidora de Dina Boluarte y la traición del partido Perú Libre también, que se unió a las filas del fascismo?", añadió.

ODENAN SU EXPULSIÓN

Inmediatamente, el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, le advirtió que estaba ofendiendo a toda una bancada, a lo que Noblecilla respondió: "Yo insulto a todo el Congreso". Dicha respuesta terminó con su expulsión del hemiciclo: "Por favor retírese, ya casi ha terminado su tiempo, retírese", ordenó Rospigliosi.