Alfonso López Chau no descarta indultar a Pedro Castillo si llega al poder: “Creo que tiene que ser corregido”

El candidato presidencial por Ahora Nación, Alfonso López Chau, afirmó que no descarta otorgar un indulto al expresidente Pedro Castillo en caso de llegar al poder. La declaración fue realizada durante su participación en La Picantería, programa de Radio Yaraví en Arequipa.

López Chau llegó a la “Ciudad Blanca” para hablar de sus propuestas rumbo a las Elecciones Generales del 2026, pero al ser consultado sobre la situación legal de Castillo, señaló que, desde su perspectiva, la sanción contra el exmandatario no cumplió con estándares que él considera propios de un “principio liberal”.

“Por principio liberal se exigía determinada votación para sancionar al señor Pedro Castillo y no se hizo. Yo creo que eventualmente eso tiene que ser corregido. Eso fue una canallada, eso fue una vileza. Con eso le estoy contestando”, declaró ante la audiencia.

Por su parte, Harvey Colchado, exjefe de la Diviac y también candidato a la Cámara de Diputados por Ahora Nación, aclaró que los dichos del postulante presidencial se refieren únicamente al caso del intento de golpe de Estado del 2022, por el cual Castillo fue sentenciado a 14 años de prisión.

“Él ha señalado que no lo descarta; no está diciendo que lo va a indultar. Su comentario se refiere únicamente al golpe de Estado del 7 de diciembre”, señaló Colchado, asegurando que no ha conversado con López Chau sobre el tema.

ACLARACIONES DENTRO DEL PARTIDO

El exjefe de la Diviac también sostuvo que López Chau “nunca ha dicho que Castillo no es corrupto ni que debe ser absuelto por corrupción”, recordando que las investigaciones a cargo de la Diviac durante su gestión se centraron precisamente en presuntos hechos de corrupción del exmandatario y su entorno.

“Nosotros hemos investigado a Castillo y a su entorno no por el golpe de Estado, sino por hechos de corrupción”, señaló en Ágora, de Panamericana. Además, reafirmó su compromiso y respaldo de luchar contra la corrupción, incluso dentro del propio partido, de llegar al poder.