Julio Velarde sobre su continuidad en el BCR: "Estaría contento si me voy y si me quedo"

El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), Julio Velarde, se pronunció sobre su continuidad como jefe de la referida institución, cargo que ocupa desde el segundo gobierno de Alan García.

En entrevista para el medio argentino La Voz, el economista y funcionario peruano confesó que aún no tiene definido su futuro e indicó que, independientemente de si se va o se queda, se encuentra "contento" por el trabajo realizado.

"Realmente no lo sé (si continuaré). Estaría contento si me voy y totalmente estaría contento si me quedo. Tendría que pensar en ese momento", respondió Velarde al ser consultado sobre el tema por el citado medio.

SUS OPCIONES PARA REEMPLAZARLO

Cabe precisar que en entrevistas pasadas, Velarde Flores reveló que tiene a cuatro candidatos para que lo reemplacen en caso no continúe al frente del BCR. El economista señaló que el gerente de asuntos económicos, Adrián Armas, o el gerente general del BCRP, Paul Castillo, serían sus opciones, sin embargo, evitó revelar los nombres de los dos restantes.