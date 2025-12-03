Maricarmen Alva propone prohibición total de llamadas comerciales domingos y feriados

La congresista de Acción Popular, Maricarmen Alva, presentó el Proyecto de Ley 13024/2025-CR , que busca frenar las llamadas SPAM en el país mediante la prohibición absoluta de comunicaciones comerciales en domingos y feriados, salvo autorización expresa del usuario. La iniciativa también plantea sanciones severas para empresas que incumplan estas normas y restricción de llamadas fuera de horarios autorizados por el Gobierno.

Según la parlamentaria, el objetivo principal del proyecto es cerrar el vacío legal que ha permitido que miles de peruanos sean acosados telefónicamente y expuestos a estafas, un problema que afecta a más del 70% de los usuarios, según estudios de INDECOPI. La propuesta modifica el artículo 58 del Código de Protección y Defensa del Consumidor para otorgar al Estado herramientas claras de control y supervisión frente al telemarketing agresivo.

De aprobarse, las empresas deberán verificar previamente el consentimiento del usuario antes de realizar cualquier llamada comercial y abstenerse de contactar a quienes hayan rechazado recibir publicidad. El incumplimiento será considerado una falta grave y podrá ser sancionado con multas graves por INDECOPI.

MEDIDAS PARA PROTEGER AL CONSUMIDOR

Alva señaló que la iniciativa busca proteger no solo la tranquilidad, sino también la seguridad de los peruanos, frente al incremento de llamadas fraudulentas y suplantación de identidad. “Las llamadas SPAM no solo molestan: hoy son una puerta abierta a estafas y riesgos para la seguridad de los peruanos”, señaló la legisladora en sus redes sociales.

Según la propuesta legislativa, países como España, Chile y México ya cuentan con regulaciones estrictas que limitan las llamadas comerciales y protegen la autodeterminación del consumidor.