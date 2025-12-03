Delia Espinoza niega vínculos con Gustavo Gorriti: "Demuestren si he ido a encontrarme con él"

La suspendida fiscal suprema, Delia Espinoza Valenzuela, se pronunció sobre las versiones que la vinculan con el periodista Gustavo Gorriti, ante los rumores de que el comunicador tendría oficinas a su cargo en el Ministerio Público.

En entrevista para Ágora, la suspendida fiscal aseguró que no conoce a Gustavo Gorriti y retó a sus detractores a que muestren alguna evidencia concreta sobre sus presuntos vínculos con él.

"A los trolls y a los que no son trolls, les voy a aclarar algo. Me gustaría que me presenten al señor Gorriti porque no lo conozco, nunca he hablado con él, nunca me he cruzado, no lo he visto, no me lo han presentado. A ver pues, demuestren si tengo alguna foto, algún encuentro, una conversación, un diálogo, o si he ido a encontrarme con él en algún restaurante. No lo conozco al señor", dijo.

NIEGA EXISTENCIA DE OFICINAS

En ese sentido, Espinoza Valenzuela aseguró que Gorriti no tiene ninguna oficina a su cargo dentro de la Fiscalía: "Cuando asumí como fiscal de la Nación y me puse a recorrer todos los ambientes del Ministerio Público, especialmente los de Lima, yo no encontré ninguna oficina asignada a tal o cual periodista (...) yo no sé de qué oficinas hablan", sostuvo.