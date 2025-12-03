Jorge Montoya tras inhabilitación de Delia Espinoza: “Ha denunciado a casi todos los congresistas”

El pleno del Congreso aprobó este miércoles inhabilitar por 10 años en el ejercicio de funciones públicas a la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza. Aunque en la primera votación no se alcanzaron los votos necesarios, tras dos pedidos de reconsideración finalmente se logró su inhabilitación.

Las reacciones dentro del Parlamento han sido diversas. Entre ellas, destacó la del congresista Jorge Montoya, uno de los autores de la reconsideración junto a la congresista Norma Yarrow.

MONTOYA CARGA CONTRA ESPINOZA

Montoya, de la bancada Honor y Democracia, afirmó que “resulta inaceptable” las amenazas de Espinoza al Congreso de la República por las decisiones que han tomado. Además, agregó que la exfiscal “ha revelado su verdadera naturaleza y su ánimo de venganza contra el Parlamento”.

El legislador señaló que la exfiscal “ha denunciado a casi la totalidad de congresistas”, describiendo su accionar como “desproporcionado y beligerante”. Asimismo, señaló que, frente al Ministerio Público, Espinoza es un peligro para la ciudadanía.

“Es imprescindible mantener esta conducta y evitar que continúe en un cargo que representa un peligro para los ciudadanos honestos”, reafirmó.