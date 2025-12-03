Susel Paredes critica inhabilitación de Delia Espinoza: "Presionaron hasta lograrlo"

La congresista del Bloque Democrático, Susel Paredes, se pronunció luego que el Pleno del Congreso aprobó inhabilitar por 10 años para el ejercicio de la función pública a la suspendida fiscal suprema, Delia Espinoza.

A través de su cuenta en la red social X, la parlamentaria expresó su rechazo a la inhabilitación de la extitular del Ministerio Público y señaló y acusó a los congresistas que votaron a favor de ponerse de lado de la también exfiscal de la Nación, Patricia Benavides.

"Presionaron hasta lograr inhabilitar a la Fiscal Delia Espinoza. ¡Se trató siempre de eliminar a una mujer valiente y capaz para ponerse del lado de la que plagió su tesis y así seguir controlando la justicia!", se lee en el tuit.

En otro momento, Paredes Piqué aseguró que la inhabilitación de Espinoza Valenzuela se dio porque "resulta incómoda" para cierto sector del Congreso y porque "se atrevió a investigar a los poderosos".