Norma Yarrow sobre Delia Espinoza: "Ha fallado como profesional y como referente de la justicia"

La congresista de Renovación Popular, Norma Yarrow, se pronunció luego que el Pleno del Congreso aprobó inhabilitar por 10 años para el ejercicio de la función pública a la suspendida fiscal suprema, Delia Espinoza.

A través de su cuenta en la plataforma X, la parlamentaria saludó la sanción contra la extitular del Ministerio Público, a quien cuestionó durante su gestión como jefa de dicha institución.

"Delia Espinoza queda inhabilitada por 10 años. Quisieron blindarla, pero fracasaron. No es una heroína: ha fallado como profesional y como referente de la justicia. Basta de amenazas y abusos de poder", se lee en el tuit.

¿POR QUÉ LA INHABILITARON?

Cabe precisar que Espinoza Valenzuela, quien no volverá al Ministerio Público tras su inhabilitación, es acusada de la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, prevaricato y falsedad genérica.