Delia Espinoza no volverá al Ministerio Público: Congreso aprueba su inhabilitación por 10 años

El Congreso de la República aprobó este miércoles el proyecto de resolución legislativa que dispone la inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública a la suspendida fiscal suprema, Delia Espinoza.

La votación alcanzó los 71 votos a favor, superando los 68 requeridos para su aprobación, tras el pedido de reconsideración presentado por el congresista Jorge Montoya, al primer conteo de votos que no alcanzó la cantidad mínima.

Cabe precisar que, previamente, el Pleno había intentado aprobar la inhabilitación de Espinoza Valenzuela pero sin éxito, habiendo alcanzado solo 57 votos a favor, 16 en contra y 6 abstenciones.

CUESTIONA AUSENCIA DE CONGRESISTAS

Durante el debate, Delia Espinoza hizo uso de la palabra y criticó la poca presencia de congresistas en el hemiciclo, alegando que su presencia habría significado un gesto mínimo de respeto: "Qué pena que no estén todos de manera presencial…", sostuvo.