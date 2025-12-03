Kenji Fujimori aclara que no apoyará a ningún partido en Elecciones 2026: "Ningún color, ningún apellido"

El excongresista de la República, Kenji Fujimori, se pronunció sobre los rumores acerca de un posible apoyo suyo a la candidatura presidencial de Rafael López Aliaga y reiteró su decisión de mantenerse alejado del escenario político.

Durante la última emisión de su programa "Tampoco Tampodcast" en su canal de YouTube, el hijo del expresidente Alberto Fujimori fue enfático al asegurar que no apoyará a ningún partido en las Elecciones 2026 y dejó entrever que ni siquiera respaldaría la candidatura de su hermana, Keiko Fujimori.

"No me van a ver en ningún escenario, no voy a apoyar a ningún color, a ningún apellido. Gran parte de mi vida he estado en la política. Sé lo que es la política. La política, para mí, apesta. No me gusta. En esta nueva faceta en la que estoy, lo disfruto muchísimo. Estoy en mi flow. ¡No me jod*n!", dijo.

DISFRUTA SU NUEVA VIDA

Fujimori Higuchi aseguró que disfruta se nueva etapa como creador de contenido y vive menos estresado que durante su etapa como parlamentario: "Yo conozco la política, el monstruo por dentro. Es duro, es difícil. Hay gente que le gusta, pero yo ya le perdí ese gustito", sostuvo.