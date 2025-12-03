Jorge Nieto tras atentado contra Rafael Belaunde: "El chantaje y la extorsión está llegando a todos los lugares"

El precandidato presidencial del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto, se pronunció tras el atentado a balazos que sufrió en la víspera el también aspirante a la Presidencia de la República, Rafael Belaunde Llosa.

En entrevista para RPP, el también exministro de Defensa lamentó lo ocurrido en la localidad de Cerro Azul y cuestionó el papel del Gobierno para garantizar la seguridad de los candidatos durante la campaña electoral.

"Nada peor en una situación como esta que la ausencia de Gobierno, la ausencia de una voz de orden y de mando, nada peor. El chantaje y la extorsión está llegando a todos los lugares (...) Esto es un hecho, esto es un tema medular en la política peruana y creo que el asunto de la seguridad es fundamental", dijo.

PIDE REFORMAS

Para Nieto Montesinos es necesario impulsar reformas en las instituciones encargadas de velar por la seguridad ciudadana, como la PNP, la Fiscalía, el Poder Judicial y el INPE: "Si no hay eso, si no hay el propósito y el acuerdo consistente para poder avanzar en esa dirección, vamos a seguir dando palos de cielo", sostuvo.