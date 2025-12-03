Congreso autoriza viaje del presidente José Jerí a Ecuador el próximo 12 de diciembre

El Congreso de la República aprobó, por mayoría, autorizar al presidente José Jerí a salir del país el 12 de diciembre de 2025 con destino a Quito, Ecuador, donde participará en el Encuentro Presidencial y XVI Gabinete Binacional Perú-Ecuador.

La propuesta obtuvo 88 votos a favor, 13 en contra y 2 abstenciones. La autorización del viaje de Jerí se otorgó en un contexto marcado por el estado de emergencia y el incremento de homicidios en todo el país.

El primer vicepresidente encargado de la Presidencia del Congreso, Fernando Rospigliosi, anunció que la autorización quedó aprobada y precisó que el proyecto de resolución legislativa no requiere de segunda votación.

Solicitud y agenda en Ecuador

Como se recuerda, el Ejecutivo solicitó la autorización correspondiente para que el jefe del Estado pueda desplazarse a la capital ecuatoriana, donde se desarrollará este mecanismo bilateral que busca fortalecer la cooperación en diversas áreas.

El documento remitido por el presidente José Jerí y el titular del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, señala que, dada la importancia estratégica del vínculo con Ecuador, el Perú debe estar representado al más alto nivel del Estado en esta cita internacional.