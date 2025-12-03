Pleno del Congreso debate y vota esta tarde inhabilitar por diez años a Pedro Castillo

El pleno del Congreso de la República debate y vota este miércoles, la inhabilitación por 10 años para ejercer la función pública del expresidente Pedro Castillo, quien fue sentenciado a 11 años y cinco meses de prisión por su golpe de Estado fallido del 7 de diciembre de 2022.

Durante la sesión se tratará el informe final sobre las denuncias constitucionales 547 y 575, que acusan a Castillo de infringir diversos artículos de la Constitución Política. El informe propone imponer la sanción de inhabilitación para el ejercicio de la función pública por diez años, descrita como la sanción máxima prevista en el ordenamiento constitucional.

Denuncia y posible inhabilitación de Chávez y Huerta

Esta denuncia también incluye a la exprimera ministra Betssy Chávez y al exministro del Interior, Willy Huerta, quienes fueron condenados a la misma pena de prisión por su participación en el intento de quiebre constitucional.

De aprobarse, esta será la segunda inhabilitación contra ellos. El jueves 27 de noviembre, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema ya los condenó a 11 años y 5 meses de prisión efectiva por el delito de conspiración para la rebelión.

Fallido golpe de Estado

Como se recuerda, el 7 de diciembre de 2022, Castillo anunció en un mensaje a la Nación desde Palacio de Gobierno su decisión de disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Además, decretó un toque de queda a nivel nacional y declaró en reorganización al Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional.