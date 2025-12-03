Rafael Belaunde descarta pedir seguridad especial en campaña electoral

El precandidato presidencial por Libertad Popular, Rafael Belaunde, confirmó que no solicitará seguridad especial durante su campaña, tras haber sido víctima de un ataque armado el último martes 2 de diciembre, en Cañete.

El incidente ocurrió cuando salía de una propiedad tras inspeccionar obras vinculadas a un proyecto inmobiliario de su empresa y fue interceptado por una motocicleta con dos personas armadas, generándose un intercambio de disparos.

Descarta solicitar seguridad extra

Belaunde indicó en declaraciones a la prensa, que se limitará a las disposiciones de seguridad vigentes para precandidatos, cuyo cronograma empezaría recién hacia el 23 de diciembre según la ley electoral.

"No voy a pedir nada excepcional, nada distinto", declaró, argumentando que su decisión busca evitar privilegios y se basa en que miles de microempresarios enfrentan amenazas similares sin protección estatal.

Inseguridad ciudadana

Belaunde reconoció que sus proyectos empresariales han enfrentado problemas de seguridad antes, incluyendo un caso de extorsión y un homicidio, pero descartó vincular esos antecedentes directamente con este ataque. Reiteró que no especulará sobre una posible motivación política y que el hecho debe ser tratado como un caso más de inseguridad ciudadana.