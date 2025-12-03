Delia Espinoza: Congreso debate y vota HOY informe que la inhabilita por 10 años

El Pleno del Congreso de la República debatirá y votará este miércoles 3 de diciembre el informe final de la denuncia constitucional contra la fiscal suprema suspendida, Delia Espinoza, el cual recomienda su inhabilitación por diez años para ejercer cargos públicos.

Según el acuerdo del Consejo Directivo, la sesión correspondiente iniciará a las 10:00 a.m. para tratar este caso en primera instancia. La sanción, por presunta infracción a la Constitución, fue previamente aprobada por la Comisión Permanente del Congreso con 16 votos a favor, 4 en contra y dos abstenciones.

Sanción propuesta

El informe propone, además de la inhabilitación, acusarla por la presunta comisión de los delitos de usurpación de función pública, abuso de autoridad, prevaricato y falsedad genérica. Asimismo, plantea el levantamiento de su fuero para que el fiscal de la Nación formule la denuncia ante la Corte Suprema en un plazo de cinco días.

Origen de la acusación

El caso se origina por la negativa de los entonces miembros de la Junta de Fiscales Supremos, incluida Espinoza, a acatar una ley aprobada en septiembre del 2024 que modifica el Código Procesal Penal y faculta a la Policía Nacional a dirigir la investigación preliminar de los delitos.

Cabe resaltar que el informe también alcanzaba a los fiscales supremos Juan Carlos Villena, Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos, pero esos casos fueron archivados. En aquel momento, la Fiscalía de la Nación advirtió que la norma que devolvía la investigación preliminar a la PNP era una propuesta inconstitucional.