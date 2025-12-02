Rafael Belaunde tras atentado a balazos: "Un milagro que no haya tenido más que raspones"

El precandidato presidencial por el partido Libertad Popular, Rafael Belaunde, se pronunció tras ser víctima de un atentado a balazos este martes, mientras se desplazaba en su vehículo por la zona de Cerro Azul, en Cañete.

En sus primeras declaraciones a la prensa tras sufrir el atentado, el aspirante a la Presidencia de la República agradeció el haber salido prácticamente ileso del ataque armado y calificó como "un milagro" el hecho de que ninguna bala lo haya alcanzado. Asimismo, indicó que sostuvo un intercambio de disparos contra los sujetos que lo interceptaron.

"Producto de eso, he tenido un intercambio eh de disparos, porque yo soy una persona que eh ejerzo, digamos, mi derecho a usar arma de fuego. No considero otra cosa más que un milagro que no haya tenido, más que unos raspones", dijo.

HABLA ALCALDE DE CERRO AZUL

Cabe precisar que el alcalde de Cerro Azul, José Luis Paín, fue una de las primeras autoridades en pronunciarse tras el atentado, confirmando que Belaunde Llosa solo presentaba algunos cortes en el rostro producto del incidente.

"Se encuentra bien, solamente ha tenido los vidrios del parabrisas que le han arañado la nariz. No le ha rosado ninguna bala, tiene cortes en la cara. Ahí (en el lugar de los hechos) está el mayor de la comisaría y el coronel de la Dipincri y están ya investigando lo acontecido", sostuvo.