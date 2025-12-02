Carlos Zeballos rechaza propuesta de amnistía para Castillo: "No podemos normalizar lo que ocurrió"

El congresista de la República, Carlos Zeballos, se pronunció sobre el proyecto de ley del parlamentario Guido Bellido (Podemos Perú), que busca que se le otorgue amnistía al expresidente Pedro Castillo, condenado a prisión por el fallido golpe de Estado del 2022.

En declaraciones para Canal N, el parlamentario expresó su rechazo a la propuesta del expremier castillista y señaló que el intento de Castillo Terrones de quebrar el orden constitucional "no puede ser normalizado".

"Lo que debería pensarse no es en una amnistía, sino en exigir que todo político respete la democracia y la legalidad. No podemos normalizar lo que ocurrió", manifestó Zeballos en diálogo con el citado medio.

Para Zeballos Madariaga, el mensaje golpista de Castillo Terrones fue un "error" que costó la muerte de decenas de personas que salieron a las calles a manifestarse tras su vacancia y posterior asunción de Dina Boluarte.

"Ese error generó muertes. El pueblo se levantó indignado, harto de la inestabilidad. No fue un simple acto político; afectó directamente a la institucionalidad del país y provocó violencia", sostuvo.