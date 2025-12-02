Alejandro Cavero tras atentado contra Rafael Belaunde: "Esta campaña no puede estar marcada por el crimen"

El congresista de Avanza País, Alejandro Cavero, se pronunció tras conocerse que el precandidato presidencial por el partido Libertad Popular, Rafael Belaunde, fue víctima de un atentado a balazos este martes en Cerro Azul.

A través de su cuenta en la plataforma X, el parlamentario condenó enérgicamente lo ocurrido con el aspirante a la Presidencia de la República, quien afortunadamente logró salir ileso de la ráfaga de disparos.

"Condeno enérgicamente el atentado en contra de Rafael Belaunde. Todos los peruanos merecemos vivir en paz. Esta campaña no puede estar marcada por la violencia ni por el crimen", se lee en el tuit.

PIDE CAPTURA DE RESPONSABLES

En ese sentido, Cavero Alva instó a la Policía Nacional del Perú (PNP) a dar con la captura inmediata de los responsables del atentado: "Espero seriamente que la Policía pueda capturar a los responsables lo más pronto posible", sostuvo.