"Si quieren vivir en paz, comiencen a vivir en paz": El nuevo "blooper" de César Acuña

El líder y candidato presidencial de Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña, volvió a causar polémica y gran cantidad de reacciones en redes sociales, con sus últimas declaraciones respecto a la convivencia de la población a nivel nacional.

El hecho ocurrió durante una charla en las instalaciones de la Universidad César Vallejo (UCV), donde el también exgobernador regional de La Libertad donde afirmó ante decenas de universitarios que para vivir en un país en paz, se debe "vivir en paz".

"Si quieren vivir en un país en paz, desde ahora comiencen a vivir en paz. Si quieren vivir en un país competitivo, desde ahora aprendan a ser competitivos, ser mejor que el otro", señaló Acuña.

DEFIENDE SU CANDIDATURA

Cabe precisar que, tras las elecciones primarias del último fin de semana, Acuña Peralta defendió su candidatura y aseguró que cuenta con la experiencia necesaria para ser presidente de la República.

"Debería haber un punto de quiebre para que quien gobierne al Perú conozca la realidad del país, caso personal. (…) Creo que me he preparado, estamos preparados para que haya un punto de quiebre en la gestión del gobierno nacional", sostuvo.